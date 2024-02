Juazeirense e Jacuipense fazem o dever de casa e vencem no Baianão | A TARDE

Na reta final do Campeonato Baiano de 2024, as equipes do Juazeirense e Jacuipense fizeram o dever de casa e derrotaram os seus respectivos adversários da 7ª rodada. Em cenários diferentes, o Cancão, com o resultado, voltou à liderança da competição, enquanto o Leão do Sisal conseguiu sair da pontuação de zona de rebaixamento e foi à 6ª posição.

No Estádio Adauto Morais, a equipe de Juazeiro enfrentou o Jacobina e conseguiu vencer por 2x1, com gols de Bruno Matos e Ian, enquanto Maxwell descontou para os visitantes. O resultado leva o Cancão à 14 pontos, liderando o Baianão com um a mais do que o Bahia, atual segundo colocado e que ainda joga na rodada. Por outro lado, o Jegue da Chapada segue com 8 pontos, na 8ª colocação e dois pontos fora da zona de rebaixamento.

Jogando dentro de casa, o Jacuipense conseguiu sair do desafogo e vencer por 1x0, alcançando a casa dos 9 pontos e se afastou da zona de rebaixamento. O único gol da partida foi marcado por Jeam, artilheiro do campeonato, no início do segundo tempo. O Jequié, por sua vez, segue com 10 pontos, na 5ª colocação e ainda sonha com a classificação às semifinais do Baianão.

O próximo jogo do Cancão será contra o Bahia, no domingo, 25, às 16h. A partida será no Adauto Morais novamente, desta vez contra um adversário da parte de cima.

Pela parte do Leão do Sisal, o seu próximo adversário será o Jacobina, no sábado, 24, às 16h. O jogo será na Arena Valfredão com transmissão na TVE, tanto em tv aberta quanto no Youtube.