Lesionado, Ademir perde treino e vira dúvida contra o América-MG | A TARDE

Peça importante no ataque do Bahia, Ademir não tem presença garantida contra o ex-clube América-MG, no domingo, 3. Segundo o Bahia Notícias, o jogador sofreu uma lesão no ombro e virou dúvida para a partida.

Ademir não treinou com o restante do elenco na última quinta-feira, 30. O atacante realizou exame de imagem, onde foi constatado o problema físico. Ele já havia sentido dores na derrota contra o São Paulo, quando caiu por cima do ombro e precisou de atendimento médico.

Sem a garantia de ter Ademir no elenco, o Bahia visita o América-MG no domingo, às 18h30, no Independência. A partida é válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e é decisiva para o Esquadrão, que está na zona de rebaixamento com 41 pontos, um a menos que o Vasco da Gama, primeiro time fora do Z-4.