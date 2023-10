Lewandowski sofre torção no tornozelo e desfalcará Barcelona na LaLiga | A TARDE

O atacante do Barcelona Robert Lewandowski sofreu uma torção no tornozelo no jogo de quarta-feira contra o Porto na Liga dos Campeões e está fora do duelo contra o Granada no próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol.

"Exames realizados na manhã desta quinta-feira [5] revelaram que Robert Lewandowski torceu o tornozelo esquerdo e ficará fora de ação até a recuperação da lesão", informou o clube catalão em seu site.

O Barça não informou o tempo que o atacante ficará afastado, mas segundo a imprensa espanhola, ele pode desfalcar a equipe por um mês.

Caso esse prognóstico se confirme, Lewandowski perderia não só a 9ª rodada de LaLiga, contra o Granada, mas também o clássico contra o Real Madrid no dia 28 de outubro. Além disso, ele não poderá defender a seleção polonesa nos jogos das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, na semana que vem.

"Conversei com Robert e vi os resultados dos exames (...) Infelizmente, a lesão é grave a ponto de tirá-lo dos jogos", afirmou o médico da Polônia, Jacek Jaroszewski, no site da Federação Polonesa de Futebol (PZPN).

Lewandowski foi substituído por Ferrán Torres aos 34 minutos do primeiro tempo na vitória do Barça por 1 a 0 sobre o Porto, após uma entrada dura do zagueiro português David Carmo.

Sua ausência aumenta a dor de cabeça para o técnico Xavi Hernández, que já não poderá contar com os também lesionados Pedri, Frenkie de Jong e o brasileiro Raphinha.