Liga europeia vai implementar câmera no árbitro durante a partida | A TARDE

Na manhã desta terça-feira, 20 de fevereiro, a Lega Pro, Série C italiana, divulgou que o árbitro designado para o confronto entre Cesena e Pineto, marcado para domingo, dia 25, utilizará uma body-cam para registrar imagens do jogo diretamente do campo, as quais serão utilizadas na transmissão televisiva da partida.

“Este é um dia especial para todos os torcedores da Série C. Somos a primeira Liga aberta a essa mudança e nós confirmamos mais uma vez como o principal laboratório de inovação para todo o mundo do futebol. C sempre foi o lar da experimentação. Poder proporcionar ao público a visão do árbitro, o que todos os torcedores sonham ver há décadas, representa um sucesso incrível, fortalecendo ainda mais o vínculo entre o futebol e os torcedores. É um ponto de viragem que só pode trazer benefícios. Tenho certeza de que seremos os primeiros de uma experiência destinada a se expandir. Tudo isto foi possível graças ao trabalho sinérgico com a FIGC e a Associação Italiana de Árbitros. Meus agradecimentos ao presidente Carlo Pacifici e ao designador Maurizio Ciampi pela disponibilidade e colaboração ” declarou o presidente da Lega Pro, Matteo Marani.

Essa iniciativa resulta da colaboração entre a Sky Sports, que possui os direitos de transmissão da competição, e a Lega Pro. Será a primeira vez na história das ligas europeias em que os torcedores terão acesso direto a tudo o que acontece diante do árbitro durante a partida.