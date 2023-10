Liverpool estreia na Liga Europa com virada (3-1) sobre o LASK

Depois de sair atrás no placar, o Liverpool conseguiu uma virada sobre o LASK por 3 a 1 nesta quinta-feira (21), na Áustria, pela primeira rodada do Grupo E da Liga Europa.

Florian Flecker colocou os donos da casa na frente do placar aos 14 minutos de jogo, mas os 'Reds' conseguiram a vitória no segundo tempo graças aos gols do uruguaio Darwin Núñez (56' de pênalti), do colombiano Luis Díaz (63') e do egípcio Mohamed Salah (88').

"Estou muito feliz porque já sabia que ia ser difícil e foi difícil. Vencemos de forma merecida, isso é tudo", declarou o técnico do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp.

Estes três pontos já colocam o time inglês na liderança da chave, à frente de Union Saint-Gilloise e Toulouse, que empataram em 1 a 1.

O Liverpool estava acostumado nos últimos anos a disputar a Liga dos Campeões, mas terminou o Campeonato Inglês da temporada passada na quinta colocação e ficou de fora da principal competição continental de clubes, voltando à Liga Europa depois de sete anos.

A readaptação à competição foi fácil e o LASK fez o primeiro gol com uma jogada ensaiada: em cobrança de escanteio rápida, Flecker recebeu livre de marcação e acertou belo chute de fora da área. Mas depois de um primeiro tempo ruim, o Liverpool acordou na etapa final.

Luis Díaz foi derrubado na área e Darwin Núñez deixou tudo igual em cobrança de pênalti. Pouco depois, Díaz virou aproveitando assistência de Ryan Gravenberch. Nos minutos finais, Salah fechou o placar após receber passe de Núñez.

Com sua reação, o Liverpool dá sequência a seu bom momento na temporada, depois de vencer seus quatro últimos jogos no Campeonato Inglês, onde ocupa a terceira colocação, apenas dois pontos atrás do líder Manchester City.