Nadal volta às quadras com triunfo "emocionante e importante" | A TARDE

O tenista espanhol Rafael Nadal impressionou em seu regresso às quadras após quase um ano de ausência por lesão, com uma vitória convincente sobre o austríaco Dominic Thiem em dois sets (7-5 e 6-1) na primeira rodada do torneio de Brisbane, na Austrália.

"Honestamente, hoje é um dia emocionante e importante para mim, depois de provavelmente um dos anos mais difíceis da minha carreira, sem dúvida”, declarou Nadal na entrevista na quadra.

"Tive a oportunidade de superar isso e jogar diante de uma torcida incrível e jogar, creio, em um nível muito positivo", acrescentou o vencedor de 22 torneios do Grand Slam, cujo adversário na segunda fase será o australiano Jason Kubler, que eliminou Aslan Karatsev após o russo abandonar com o placar empatado em um set a um.

Aos 37 anos e após duas operações no quadril que o impediam de jogar desde janeiro de 2023, questionando inclusive sua continuidade no circuito, o agora número 672 do ranking teve momentos de brilho e não deu chances ao adversário, número 98 do ranking da ATP e que chegou a ser N.3.

Naquele que o próprio Nadal descreveu como "provavelmente" seu último ano em atividade, o espanhol venceu a partida em uma hora e 29 minutos, alcançando a 1.069ª vitória de sua carreira.

Isso o torna o quarto tenista da história com mais vitórias, após desempatar com o tcheco Ivan Lendl.

À frente, ele tem apenas o americano Jimmy Connors (1.274), o suíço Roger Federer (1.251) e o sérvio Novak Djokovic (1.089), o único junto com Nadal que segue em atividade.

"O que aconteceu neste primeiro dia me deixa orgulhoso. Para mim, para minha equipe e para minha família, que esteve comigo todos os dias no ano passado", declarou um emocionado Nadal.

Milhares de mensagens de apoio

"O apoio é muito importante, principalmente nos momentos difíceis", disse ele quando questionado sobre a ajuda recebida durante sua ausência tanto por seus entes queridos quanto pelos torcedores.

"Tive a sorte de receber milhares de mensagens no último ano e de ter pessoas fantásticas à minha volta todos os dias e isso faz a diferença, sem dúvida".

"Eu estava com saudades de me sentir saudável, de me sentir competitivo e de jogar diante de arquibancadas lotadas como essas", disse o espanhol, provocando reações apaixonadas de seus torcedores.

Quem não acompanhou as notícias do tênis no ano passado não teria imaginado que Nadal estava sem jogar desde a derrota na segunda rodada contra o americano Mackenzie McDonald no Aberto da Austrália, no distante 18 de janeiro do ano passado.

Depois de um primeiro set equilibrado, vencido pelo espanhol com um 'break point' no game em que Thiem serviu para forçar o tie-break, Nadal elevou o nível de seu tênis no segundo set e com duas quebras resolveu a partida.

O espanhol foi muito sólido no saque, sem conceder nenhuma oportunidade de quebra e com um percentual de pontos conquistados no saque de 87%, também jogando um tênis muito brilhante em alguns momentos.

"O primeiro set foi equilibrado, com nós dois sacando bem e confirmando nossos serviços. Quebrei em 6-5 e isso fez a diferença. Honestamente, sei que Dominic também passou por momentos muito difíceis devido a lesões, então estou feliz por vê-lo na quadra e desejo a ele o melhor para a temporada", concluiu.