No Brasil, Flamengo, Atlético-MG e São Paulo vencem pela Libertadores | A TARDE

Com um novo gol do atacante Pedro, o Flamengo conquistou sua primeira vitória na Copa Libertadores 2024 ao derrotar o chileno Palestino por 2 a 0 nesta quarta-feira, 10, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada do Grupo E.

O atacante de 26 anos, que já havia sido o autor do gol de seu time no empate em 1 a 1 na estreia contra o Millonarios, em Bogotá, na semana passada, marcou de cabeça, aos 21, o primeiro gol do time carioca, grande favorito à conquista do quarto título (após os vencidos em 1981, 2019 e 2022).

Em sua estreia internacional pelo rubro-negro, o zagueiro Léo Ortiz fechou o placar na reta final, aos 85, com um chute indefensável para o experiente goleiro argentino César Rigamonti, que com uma boa atuação, evitou que o placar fosse mais elástico.

Léo Ortiz marcou o segundo gol do Flamengo | Foto: Mauro Pimentel | AFP

O Flamengo lidera provisoriamente sua chave com quatro pontos enquanto espera o jogo entre Bolívar (que tem 3 pontos) e Millonarios (que tem 1) nesta quinta-feira, 11, em La Paz. O Palestino, que ainda não pontuou, é o último colocado depois de perder na estreia por 4 a 0 em casa para os bolivianos.

O time carioca vai fechar o primeiro turno visitando a altitude da Bolívia daqui a duas semanas, enquanto os chilenos precisam reagir no jogo em casa contra os colombianos.

Atlético-MG 2x1 Rosario Central

O Atlético-MG, por sua vez, assumiu a liderança isolada no Grupo G da Libertadores ao vencer o Rosario Central, da Argentina, por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte.

O Galo, que estreou na semana passada com uma goleada de 4 a 1 em sua visita ao Caracas, conquistou este novo triunfo com gols do meia Gustavo Scarpa, aos 39, e do atacante Paulinho, 77, na Arena MRV, sede pela primeira vez de um duelo internacional.

Paulinho garantiu a vitória do Atlético-MG | Foto: Douglas Magno | AFP

O meia Ignacio Malcorra, aos 74, marcou o gol do Rosario Central, comandado pelo experiente treinador Miguel Ángel Russo, que havia derrotado o Peñarol por 1 a 0, na Argentina, na primeira rodada.

Com a vitória desta quarta, o time mineiro dirigido pelo técnico argentino Gabriel Milito lidera com 6 pontos, seguido pelo Rosario, que tem 3. Uruguaios e venezuelanos, que ainda não pontuaram, se enfrentam ainda nesta quarta-feira, em Montevidéu.

O Galo, campeão da Libertadores de 2013, fechará o primeiro turno daqui a duas semanas, jogando em casa contra o Peñarol, enquanto o Rosário vai visitar o Caracas.

São Paulo 2x0 Cobresal

O São Paulo sofreu, mas marcou duas vezes no fim e venceu o Cobresal-CHI por 2 a 0, também nesta quarta. O jogo do Grupo B da Libertadores foi realizado no Morumbi.

André Silva marcou o primeiro gol do São Paulo contra o Cobresal-CHI | Foto: Nelson Almeida | AFP

Com pouca criatividade, o Tricolor teve dificuldade de furar a retranca chilena. André Silva, aos 81, abriu o placar, e Calleri, aos 87, marcou o segundo. O São Paulo chega aos três pontos no Grupo B, a mesma pontuação do Talleres. O Cobresal permanece com um ponto apenas.