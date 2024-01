Novas metas: Elenco do Bahia se reapresentou neste sábado; confira | A TARDE

Com foco total na temporada de 2024, o elenco do Bahia já se reapresentou para iniciar os trabalhos, visando novas metas para o ano. Na manhã deste sábado, 6, os atletas retornaram à Cidade Tricolor entre 7h e 10h, onde realizaram exames cardiológicos e avaliações do Departamento de Performance e Saúde, entre eles: Nutrição, Odontologia, Fisiologia e Fisioterapia.

Na sequência, o foco foi muscular, com supervisão do preparador físico Danilo Augusto e os auxiliares, além do técnico Rogério Ceni, que também estava presente. Os jogadores, já no campo, fizeram exercícios físicos e técnicos, organizados em seis estações.

Ainda sem reforços anunciados, o Esquadrão retorna ao CT Evaristo de Macedo neste domingo, 7, para um treino de dois turnos.

No dia 9, terça-feira, o elenco se reúne novamente, desta vez rumo à Manchester, na Inglaterra, onde fará a pré-temporada, até o dia 21 deste mês. A equipe tricolor ficará instalada nas acomodações do Manchester City, clube que também é gerido pelo City Football Group

Desta forma, perderá os dois primeiros jogos do Campeonato Baiano, contra Jequié, no dia 17, e contra Atlético de Alagoinhas, no dia 21, que serão representados pela equipe sub-20, como confirmou o técnico Rogério Ceni.