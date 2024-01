Obras no Barradão pretendem melhorar experiência do torcedor | A TARDE

O torcedor do Vitória terminou 2023 comemorando o título da Série B do Campeonato Brasileiro, o primeiro a nível nacional da história do clube. Para 2024, os rubro-negros que frequentam o Barradão poderão identificar melhorias na estrutura do estádio e no seu entorno, por conta de obras e reformas em diversos setores.

No futebol profissional, foram ampliadas e reformadas salas e a academia de ginástica, além da aquisição de novos equipamentos para todos os setores do clube. Na divisão de base, todos os alojamentos foram reformados, assim como a iluminação do Campo 03, e a montagem de uma academia exclusiva para os atletas da base. No complexo da Toca do Leão, houve um avanço de 90% da nova academia, e estão em fase de finalização os alambrados, um bar temático, quadras de beach tennis e futevôlei, vestiários e Portaria.

“O balanço do ano de 2023 foi muito positivo. Acredito que o mais impactante foi o avanço significativo na nova academia do Leão, hoje com aproximadamente 90% concluído. Projeto esse que estamos apostando todas as fichas para ser um divisor de águas para o clube. Com a conclusão em 2024, poderemos aumentar a rentabilidade, o investimento na base e o fortalecimento da marca Vitória”, revelou Iuri Mattos, diretor de Patrimônio e Obras do Vitória.

Além das obras e reformas dentro do complexo do Barradão, intervenções estão sendo feitas no entorno do estádio e em vias que dão acesso ao local. A expectativa é que ainda no primeiro semestre tudo esteja concluído.

“Começaremos 2024 com tudo. Como o presidente Fábio Mota adiantou, o novo telão já está instalado. Nossa expectativa é que para esse primeiro jogo também já esteja concluído o novo sanitário feminino atrás dos Imbatíveis, vamos quadruplicar a quantidade de banheiros ofertados naquele local, com ar condicionado. O público feminino cresceu bastante, virou uma realidade e temos que nos adequar. A duplicação e o estacionamento novo já começaram e a previsão é que consigamos concluir as duas obras no primeiro semestre, sendo um avanço significativo para a mobilidade e para o conforto da nossa torcida”, finalizou Iuri.