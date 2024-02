Oitavas de final: Real Madrid e Manchester City vencem fora de casa | A TARDE

Os jogos das oitavas de final da UEFA Champions League iniciaram na tarde desta terça-feira, 13, com os dois últimos campeões da competição em ação. Fora de casa, o Manchester City enfrentou o Copenhague, na Dinamarca, enquanto o Real Madrid jogou contra o Leipzig, na Alemanha.

No Estádio Parken, os comandados de Pep Guardiola derrotaram o Copenhague, que jogava dentro de casa, por 3 a 1, pelo jogo de ida da fase atual. O resultado coloca o City bem próximo da classificação para as quartas de final do torneio continental, buscando o bicampeonato.

O craque belga Kevin de Bruyne marcou aos 10 minutos, já o português Bernardo Silva balançou as redes aos 45 do primeiro tempo. Nos acréscimos, Phil Foden garantiu a vitória com dois gols de vantagem.

Magnus Mattsson descontou para os anfitriões, que chegaram a empatar provisoriamente aos 35 da primeira etapa.

O jogo de volta será disputado no dia 6 de março, no Etihad Stadium, em Manchester.

Na Alemanha, o Real Madrid ficou mais perto das quartas de final da Liga dos Campeões depois de vencer por 1 a 0 em sua visita ao RB Leipzig. O responsável pelo placar foi o espanhol Brahim Díaz, que marcou um golaço no início do segundo tempo.

Desta forma, o jogador colocou os 'merengues' em vantagem contra o time alemão antes da partida de volta, que será disputada no estádio Santiago Bernabéu, no dia 6 de março.