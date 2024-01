Presidente da França faz contagem regressiva para as Olimpíadas | A TARDE

As Olimpíadas de Paris se aproximam e as expectativas aumentam. Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 08, Emmanuel Macron, presidente da França, abriu a contagem regressiva para a realização do evento, que será sediado no país pela primeira vez.

No vídeo compartilhado no X, o antigo Twitter, Macron usava luvas e segurava um saco de boxe. Ele pediu para que o povo francês aproveitasse o momento e incentivou a prática esportiva por pelo menos 30 minutos.

"São 200 dias e começa agora. É por isso que temos uma grande causa nacional este ano: o esporte. Esporte na escola. Como vocês sabem, tornamos obrigatórios 30 minutos de esporte para todos os alunos do ensino fundamental, acrescentamos mais esporte no ensino médio e convido todos vocês a praticar pelo menos 30 minutos de esporte todos os dias, espero que mais, se puderem", falou.

Macron revelou algumas metas do país na realização dos jogos. Animado, ele torce para que os atletas franceses possam conquistar medalhas.

"A França sediará os Jogos Olímpicos e Paralímpicos mais livres de carbono da história, Jogos verdes que cumprem os acordos [climáticos] de Paris. Vamos sediar Jogos com paridade de gênero, com tantas atletas mulheres quanto homens. Teremos algumas delegações excepcionais de atletas olímpicos e paralímpicos e, espero, muitas medalhas francesas", completou.

Os Jogos Olímpicos de Paris acontecem de 26 de julho a 11 de agosto, enquanto as Paralimpíadas serão de 28 de agosto a 8 de setembro. Em fase final de construção, a vila olímpicas será entregue em março. Já a revelação das medalhas será em fevereiro.