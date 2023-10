Quartas de final do Campeonato Intermunicipal são definidas | A TARDE

As quartas de final do Campeonato Baiano Intermunicipal de 2023 foram definidas neste domingo, 15. Oito seleções seguem na disputa pelo título do maior torneio de futebol não-profissional do mundo. Das equipes que decidiram a vaga em casa, apenas Maragogipe e Valente ficaram pelo caminho.

Em Maragogipe, a seleção local não saiu do zero com Itapetinga, que conquistou a classificação após vencer o jogo de ida por 1 a 0. Após empate sem gols no jogo de ida, a seleção de Valente recebeu Porto Seguro, perdeu por 3 a 1 e deu adeus ao Intermunicipal.



Agora Itapetinga encara a atual campeã Quijingue, que bateu Coaraci por 3 a 0 (5 a 0 no agregado), enquanto Porto Seguro enfrenta Simões Filho, que eliminou Serrinha após vencer os dois confrontos (1 a 0 e 2 a 1).



Neste domingo Simões Filho venceu Serrinha por 2 a 1 jogando em casa | Foto: Reprodução | Prefeitura de Simões Filho

Itamaraju, que já havia vencido o primeiro confronto (3 a 2), fez 1 a 0 sobre Santo Amaro e está entre as classificadas para as quartas de final para enfrentar Ipiaú, que goleou Cachoeira por 4 a 0 após perder o jogo de ida por 2 a 0.



Outra equipe que venceu os dois duelos foi Castro Alves, que eliminou Crisópolis ao vencer por 2 a 0 (3 a 0 no agregado). O adversário da próxima fase será Ipirá, que passou por Itapitanga pelo placar de 1 a 0 (2 a 1 no agregado).



Jogos de ida - 22 de outubro



Itapetinga x Quijingue

Porto Seguro x Simões Filho

Ipirá x Castro Alves

Ipiaú x Itamarajú

Jogos de volta - 29 de outubro

Quijingue x Itapetinga

Simões Filho x Porto Seguro

Castro Alves x Ipirá

Itamaraju x Ipiaú