Rayssa Leal é vice-campeã na etapa de Paris da Street League | A TARDE

Rayssa Leal, atual campeã da SLS (Street League Skateboarding), abriu a temporada 2024 com uma segunda posição na etapa de Paris. Neste sábado, 24, a "Fadinha", 16 anos, cresceu na rodada final e beirou o "nine club" para ficar com o vice. Somando 31,2 pontos, ela ficou apenas um ponto atrás da australiana Chloe Covell.

Nas manobras, conseguiu notas 7,8, 8,5 e 6,7 para assumir o primeiro posto. Fez a última manobra já classificada, arriscou e falhou, mas tinha somado 29,3 pontos para avançar à decisão.