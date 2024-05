Real Madrid busca substitutos para Toni Kroos; saiba quem são | A TARDE

Com o anúncio da aposentadoria do ídolo Toni Kroos, a diretoria do Real Madrid está no mercado em busca do substituto. De acordo com o Jornal "AS", os merengues já monitoram a situação de dois atletas que estão no alvo: em Kimmich, do Bayern de Munique, e Rodri, do Manchester City.

O alemão Joshua Kimmich tem vínculo com o Bayern de Munique até a temporada 2025 e não descarta uma possível saída do time bávaro. Em entrevista, o atleta de 26 anos elogiou o Real Madrid.

"No momento não estou pensando nisso. Como já disse, falarei primeiro com o Bayern. Mas, claro, Barcelona e Real Madrid são clubes incríveis com uma história incrível", disse Kimmich ao Jornal As.

Considerado o melhor volante do mundo, o espanhol Rodri, autor do gol do primeiro título da Champions da história do Manchester City, é uma das peças fundamentais do do time comandado por Pep Guardiola, que recentemente conquistou o tetra campeonato inglês. Quinto colocado no troféu Bola de Ouro, Ele tem contrato com os citizens até o fim de 2027.

Publicações relacionadas