Sem Ademir, Bahia divulga relacionados para enfrentar Ceará; confira | A TARDE

Visando se manter na liderança do Grupo A, o técnico Rogério Ceni convocou 24 atletas para o confronto diante do Ceará nesta quarta-feira, 6, às 21h30, no estádio Castelão, em Fortaleza, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. De última hora, o Bahia sofreu o desfalque do atacante Ademir, que está gripado e não viajou com a delegação na terça-feira.

Entretanto, apesar do desfalque, Ceni conta com Everaldo, Biel, Oscar Estupinãn, Rafael Ratão como opções no lado ofensivo do campo.

Confira a lista completa:

Marcos Felipe, Danilo Fernandes, Adriel

Cicinho, Gilberto, Santi Arias, Luciano Juba

David Duarte, Gabriel Xavier, Víctor Cuesta, Kanu, Marcos Victor

Cauly, Rezende, Everton Ribeiro, Yago Felipe, Jota, Thaciano, Jean Lucas , Caio Alexandre

Everaldo, Biel, Oscar Estupinãn, Rafael Ratão