Surfistas baianos irão disputar o Campeonato Nacional de Parasurf

Três grandes surfistas, Dijackson Passos, Lucas Santos e Fernando Vasconcelos, estão prestes a mostrar seu talento no Campeonato de Surf Adaptado em Cabedelo, Paraíba. Entre os dias 17 e 20 de agosto. E tem mais emoção, além das medalhas em disputa, essa etapa é a passagem direta para o Mundial International Surfing Association (ISA Games), agendado para o primeiro semestre de 2024.

O palco está pronto para a segunda edição! Depois de uma estreia de sucesso no ano passado, o campeonato está de volta. A praia do Pontal de Maracaípe em Ipojuca (PE) foi o cenário da primeira edição, e agora, a Confederação Brasileira de Surf (CBSURF) prepara-se para repetir a dose.

“Esse evento vem para potencializar a categoria e nortear as carreiras dos atletas de surf adaptado e incluir a categoria em definitivo no quadro oficial do surf brasileiro, não mais como apresentação e sim como parte integrante da força competitiva do surf nacional. Um fato histórico para esta categoria, pois a partir de 2028 ela pode se tornar esporte Paralímpico”, afirmou a CBSURF.