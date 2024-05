Thiago Silva é ovacionado em sua despedida do Chelsea | A TARDE

Em seu jogo de despedida pelo Chelsea, o zagueiro Thiago Silva recebeu homenagens da torcida dos Blues, que exibiram bandeiras com mensagens de agradecimento pela passagem vencedora do defensor brasileiro no clube de Londres. Ele acertou seu retorno ao Fluminense e chegará ao Brasil em julho, na abertura da janela de transferências.

"Obrigado, Monstro! Um de nós", relatava uma mensagem em um dos bandeirões no Stamford Bridge. Já outra flâmula dizia, "Ele veio do PSG para vencer a Champions League". Emocionado, o jogador não escondeu a emoção e foi as lágrimas. A esposa do jogador, Belle Silva, também foi tietada antes de entrar no estádio. Ela tirou fotos, deu autógrafos e ouviu apelos pedindo a permanência de Thiago Silva.

Com a camisa do Chelsea, Thiago conquistou a Champions League na temporada 2020/21, a Supercopa da Europa em 2021, e o Mundial de Clubes no mesmo ano. Desde sua chegada em 2020, o zagueiro de 39 anos atuou em 156 oportunidades pelos Blues, com nove gols marcados e quatro assistências.

Fechado com o Fluminense, Thiago Silva assinou vínculo com o Tricolor das Laranjeiras até junho de 2026. Ele poderá disputar as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, em caso de classificação do time carioca nas competições.

Thank you will never be enough. 💙 pic.twitter.com/86Ns1ecSWR — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 19, 2024

Publicações relacionadas