“Totalmente possível”, diz Gilberto sobre permanência na Série A | A TARDE

Próximo ao fim do Campeonato Brasileiro da Série A, o lateral do Bahia, Gilberto, concedeu entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, 21, que ocorreu antes do treino realizado visando o confronto diante do Corinthians, na sexta-feira, 24. O jogador comentou sobre o atual momento do Esquadrão e qual a expectativa do elenco para as últimas quatro rodadas da competição.

Inicialmente, perguntado sobre os jogos com gols sofridos nos minutos finais, assim como ocorreu contra o Athletico Paranaense, Gilberto indicou qual estratégia será adotada para que isso não ocorra nos próximos confrontos.

“Temos conversado bastante sobre isso, principalmente nos últimos jogos. Vimos vídeos nesse intervalo da Data Fifa. Treinamos bola parada, sabemos que erramos muito nisso. Então, agora é ter mais atenção, mais foco durante todo o jogo para não acontecer mais isso.” disse o lateral.

Após a vitória do Cruzeiro diante do Fortaleza no último sábado, o Esquadrão iniciou a semana na zona de rebaixamento, com dois pontos atrás do 16° colocado. Desta forma, os jogadores precisarão fazer uma campanha positiva a partir da 35ª rodada, tópico abordado por Gilberto na coletiva, que afirmou ser viável a permanência na Série A.

“A gente tem buscado sempre isso — a permanência —, desde o dia que cheguei aqui. Não vim para brigar pelo rebaixamento, mas sei que o momento é difícil. Então, a gente tem que ter atenção, sabemos que é totalmente possível e só depende da gente fazer bons jogos, principalmente na sexta-feira. Precisamos fazer um grande jogo e buscar esse triunfo na casa do Corinthians.” garantiu Gilberto.

Encarando a realidade de ter 64% de chance de ser rebaixado, o jogador foi perguntado sobre como está a cabeça do elenco diante desta situação. Apesar de garantir que o sentimento é muito ruim, Gilberto afirmou necessário ter o mental o mais preparado possível.

“É um sentimento muito ruim. A gente tem se preparado muito, tem buscado se concentrar, mas às vezes o resultado não acontece, e isso tem nos incomodado. Com certeza todos se afetam com isso. Precisamos ter cabeça forte, buscar manter o mental o mais preparado possível antes do jogo para que a gente possa desempenhar um bom papel dentro de campo.” comentou o jogador do Bahia.

Sendo um dos jogadores mais experientes do elenco, Gilberto relembrou uma situação vivida em 2019, quando ainda era jogador do Fluminense e somou 38 pontos faltando quatro rodadas para o fim, estando, também, na luta contra o rebaixamento. Nesta ocasião, o clube carioca garantiu oito pontos e renovou a sua assinatura com a elite do futebol. Perguntado sobre como usar a sua experiência a favor do clube, o lateral comentou que precisam ser os “quatro jogos de nossa vida”.

“A gente conversa bastante, principalmente os jogadores mais experientes. Já tivemos essa experiência, eu já tive. Em 2019 vivi praticamente a mesma situação, 38 pontos faltando quatro jogos e conseguimos reverter. Tem que ter cabeça no lugar, psicológico forte, um puxar o outro. Palavras positivas nesse momento podem incentivar aqueles que estão mais para baixo. A gente sabe que faltam só quatro jogos e que precisam ser os quatro jogos das nossas vidas.” garantiu o atleta.

Por fim, Gilberto afirmou que nesta reta final de campeonato, é essencial se doar 110% para conseguir os três postos e posteriormente, a fuga da Série B.

“Se doar 110%., mais do que isso até. Sair do campo esgotado, mas com os três pontos. É só isso que a gente pensa. Só nisso que a gente trabalha e é assim que vamos conseguir.” finalizou o jogador.

O Bahia enfrenta o Corinthians na sexta-feira, 24, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A partida acontecerá em São Paulo, na Neo Química Arena, a partir das 21h (horário de Brasília). Enquanto o Esquadrão segue na 17ª colocação, com 38 pontos, o Timão já é o 11° colocado, com 44 pontos somados.