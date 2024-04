Trancoso recebe torneio feminino de Beach Tennis na próxima semana | A TARDE

O litoral deTrancoso recebe, de segunda a quinta-feira da próxima semana, o torneio feminino de beach tennis Cami´s Day. O Outeiro das Brisas é o palco do evento, idealizado e organizado pelas amigas Camila De Vivo Queiroz, advogada, e Camila Aun, arquiteta.

Já consolidado em São Paulo, o evento reúne 40 atletas, todas mulheres, profissionais, mães de família e amigas, motivadas a fazer uma pausa na vida urbana buscando o descanso, o esporte e a confraternização.

A disputa é no estilo “rainha da praia”, na qual não é necessário ter uma dupla no início da competição. Todas participam individualmente das partidas, o que reforça a interação e conexão entre elas, e somente depois de algumas etapas eliminatórias, duplas são formadas para a reta final.

O Cami´s Day Bahia também proporciona experiências regionais com as atletas por meio das bandas musicais, água de coco de fazenda, aula de yoga e massagem. Parte dos recursos arrecadados durante o evento serão destinados ao Projeto Kitoke que fomenta o esporte e outras atividades sociais para jovens da Vila de Itaporanga, localizada no Extremo Sul da Bahia.

O torneio já reuniu centenas de mulheres nas últimas edições e a Bahia é o primeiro destino fora de São Paulo. As próximas edições ocorrem em São Paulo em 24 de maio e 13 de setembro.