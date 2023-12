Tranquilo, Carlo Ancelotti não tem pressa para renovar com Real Madrid | A TARDE

Cotado para assumir o comando da Seleção Brasileira, o técnico Carlo Ancellotti segue sem definição sobre seu futuro. O italiano de 64 anos diz que tem tempo suficiente para decidir sobre uma renovação de contrato com o Real Madrid, que deseja sua permanência no clube. O time merengue planeja renovar por duas temporadas, até o ano de 2026.

Em entrevista coletiva, Ancelotti foi perguntado se o Real lhe ofereceu um novo contrato com um presente de Natal. Com bom humor, o treinador respondeu: "Já recebi meu presente, que foi ficar aqui como técnico do Real Madrid, e isso é o mais importante", disse.



"Como eu disse, ainda temos tempo para pensar sobre isso [prorrogação do contrato]", completou.



De acordo com, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, Ancelotti quer comandar o Brasil após o encerramento do contrato com o Real Madrid. Por razões jurídicas, ele não pode assinar nenhum vínculo até janeiro, correspondendo a seis meses que antecedem do fim de seu vínculo com os merengues. A entidade máxima do futebol brasileiro se mostra confiante e com garantias de que o negócio está fechado.