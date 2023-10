Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico do Corinthians. A demissão do treinador e de sua comissão técnica foi oficializada na tarde desta quarta-feira, 27, em comunicado oficial divulgado pelo clube paulista.

O trabalho do experiente treinador era questionado. Em pouco mais de quatro meses no comando do Timão, Luxa comandou a equipe em 38 jogos, com 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 48%.

Luxemburgo foi demitido após o empate por 1 a 1 diante do Fortaleza, pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena. De acordo com as especulações da imprensa de São Paulo, o nome favorito para assumir o clube é o de Tite, que é alvo de cobiça do Flamengo. Outro nome que surge é o de Mano Menezes.

O próximo compromisso do Corinthians será o clássico contra o São Paulo, neste sábado, 30, pelo Brasileirão. A equipe será comandada pelos profissionais que compõem a comissão técnica permanente do clube alvinegro.

Nota oficial: Vanderlei Luxemburgo



O Sport Club Corinthians Paulista informa que, a partir desta quarta-feira (27), o técnico Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica não comandam mais a equipe principal masculina de futebol.



O clube agradece a todos pelo trabalho e… pic.twitter.com/3GeXTDnk5D — Corinthians (@Corinthians) September 27, 2023