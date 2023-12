Vasco e Santos perdem e adiam definição do rebaixamento | A TARDE

Se o Bahia não conseguiu pontuar fora de casa, Vasco e Santos, rivais diretos na luta contra o rebaixamento, também perderam fora de casa e deixaram a definição para a última rodada. O Vasco recebe o Bragantino na última rodada e o Santos também joga em casa contra o Fortaleza. Para ter chances de permanência na Série A, o Bahia precisa vencer o Atlético Mineiro na Fonte Nova e torcer para quem dos dois não vença.

Em Porto Alegre, o jogo marcou a despedida do uruguaio Luis Suárez diante de uma arena lotada. O Vasco optou por três zagueiros e passou a maior parte do primeiro tempo se defendendo. O Grêmio tomava a iniciativa, mas parava na zaga vascaína ou nos erros de finalização.

Quando conseguiu contra-atacar a equipe carioca levou perigo com a velocidade de Gabriel Pec, mas o último passe não encaixava. Vegetti, artilheiro vascaíno, bem marcado por Bruno Mendes, pouco produziu.

O tricolor gaúcho chegou a abrir o placar com Rodrigo Ely, de cabeça, após cobrança de falta de Suárez, mas o VAR apontou impedimento. Na volta do segundo tempo, logo com 1 minuto, o uruguaio aproveitou passe de Nathan Fernandes e bateu colocado, sem defesa para Léo Jardim. Grêmio 1x0.

Atrás no placar, o técnico do Vasco, Ramon Diaz, desmontou o esquema de três zagueiros e lançou o time à frente. A melhor chance de empate veio após jogada de Payet, que serviu a Praxedes. O meia chutou forte mas Caíque, ex-Vitória, fez grande defesa em cima da linha. O Grêmio reforçou o meio-campo, passou a jogar no contra-ataque e por pouco não ampliou na finalização de Cuiabano. Final, Grêmio 1x0 Vasco.

Athletico x Santos

Em Curitiba, o jogo foi de poucas oportunidades. No primeiro tempo, Joaquim cabeceou após cruzamento de Soteldo para boa defesa de Bento. O Santos voltou a assustar coim Soteldo e Jean Lucas, mas foi o Athletico que abriu o placar com Vitor Bueno em cobrança de falta, já nos acréscimos.

No segundo tempo, o Santos pressionou, mas, nervoso, não conseguiu finalizar com eficiência. Nos contra-ataques, o Athletico levava mais perigo e, no cruzamento de Vítor Bueno, Madson marcou o segundo de cabeça. Já nos acréscimos, William fechou o placar, Athletico 3x0 Santos.