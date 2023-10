Whindersson perde mais uma luta em desafio de boxe | A TARDE

Em sua quinta luta como boxeador, o humorista Windersson Nunes conheceu a sua segunda derrota seguida. Após perder para King Kenny, o brasileiro encarou o youtuber norte-americano 'My Mate Nate' neste sábado, 14, em Manchester, na Inglaterra. A luta integrou o card preliminar do Prime Card, evento da Misfits Boxing e teve decisão unânime dos juízes (triplo 40-36).

Em comparação com sua última apresentação, Whindersson mostrou uma evolução dentro do ringue. Especialmente nos dois primeiros rounds, o humorista conseguiu esquivar-se de alguns dos melhores golpes de My Mate Nate. No entanto, apesar dessa melhora na defesa, o brasileiro enfrentou dificuldades em encurtar a distância contra um oponente de maior envergadura.



Agora Whindersson Nunes acumula duas vitórias, um empate e duas derrotas em sua carreira como boxeador. O humorista iniciou sua trajetória no boxe, há alguns anos, visando melhorar sua saúde física e mental. A experiência rapidamente se transformou em uma paixão e o que antes era um 'hobby' para o comediante se tornou parte de sua extensa lista de atribuições profissionais.