Morte de líder do Hamas aumenta chances de guerra no Líbano | A TARDE

A morte do vice-líder do Hamas, Saleh al-Arouri, provocada pelas forças israelenses nesta terça-feira, 2, pode aumentar a chance de a guerra na Faixa de Gaza chegar ao Líbano, já que o grupo palestino é aliado do Hezbollah, que atua no país vizinho.

Morto em um ataque de drones em Beirute, capital do Líbano, Saleh al-Arouri se tornou o primeiro líder do Hamas a se tornar vítima de Israel nos últimos três meses.

Uma autoridade do Hamas, porém, afirmou que Arouri estava "no centro das negociações" que eram conduzidas entre Catar e Egito sobre a guerra em Gaza e a libertação dos reféns israelenses detidos pelo grupo islâmico. Com informações da agência Reuters.