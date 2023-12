A ser distribuído em escolas, mapa de Maduro tem território da Guiana | A TARDE

Em evento do governo nesta terça-feira, 5, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, divulgou um mapa que será distribuído nas escolas e que retrata o país com uma área maior do que a oficial.

No mapa, a região de Essequibo, que pertence à Guiana, está incorporado à Venezuela. "Este é o nosso querido mapa", afirmou Maduro em suas redes sociais.

Ordené de manera inmediata publicar y a llevar a todas las escuelas, liceos, Consejos Comunales, establecimientos públicos, universidades y en todos los hogares del país el nuevo Mapa de Venezuela con nuestra Guayana Esequiba. ¡Este es nuestro mapa amado! pic.twitter.com/qliW31Lyb9 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 6, 2023

