Astronautas chineses retornam à Terra após missão espacial por 6 meses

Três astronautas chineses retornaram com segurança à Terra após uma missão de seis meses na estação espacial. A cápsula de retorno da Shenzhou-15 aterrissou na Região Autônoma da Mongólia Interior, norte da China, às 6h33 no horário local deste domingo, 4. O comandante Fei Junlong afirmou que a equipe completou todas as tarefas e está em boas condições.

De acordo com a Agência Espacial Tripulada da China, a missão Shenzhou-15 foi bem sucedida e os astronautas Fei Junlong, Deng Qingming e Zhang Lu estão bem.

Deng Qingming expressou sua gratidão pelo apoio do povo chinês, enquanto Zhang Lu mostrou entusiasmo e prontidão para futuras missões. A China realizou quatro atividades extraveiculares durante a missão, o maior número registrado até o momento, além de testemunhar a conclusão da construção de sua estação espacial.

No dia seguinte ao retorno da Shenzhou-15, a China lançou o foguete Shenzhou-16 com três astronautas para uma nova missão de cinco meses, visando conduzir testes e experimentos importantes.

Esta é a 29ª missão tripulada da China desde o início do programa espacial tripulado do país e a primeira para sua estação espacial em uso, que está prevista para ser expandida em breve.