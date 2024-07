Dez mortos em incêndio em casa de repouso no Uruguai

- Foto: Redes Sociais

Dez idosos morreram neste domingo, 7, em um incêndio a uma casa de repouso para idosos na cidade de Treinta y Tres, cerca de 290 quilômetros a leste da capital uruguaia, informaram as autoridades.

"As vítimas eram oito mulheres e dois homens. A funcionária do local, de 20 anos, conseguiu sair por uma garagem lateral antes da chegada dos bombeiros, apresentando alteração emocional e sem ferimentos aparentes", indicou o Ministério do Interior em comunicado.