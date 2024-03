EUA avaliam que China pode usar TikTok para influenciar eleições | A TARDE

Autoridades de inteligência dos EUA estão preocupadas com a possibilidade de o governo chinês usar o TikTok para influenciar as eleições americanas de 2024, disse a diretora de Inteligência Nacional, Avril Haines.

O comentário de Haines, em resposta a uma pergunta de um legislador depois que as agências de inteligência dos EUA levantaram preocupações sobre o suposto uso da rede social chinesa nas eleições intercalares de 2022 nos EUA.

“As contas do TikTok administradas por um braço de propaganda da RPC [República Popular da China] teriam como alvo candidatos de ambos os partidos políticos durante o ciclo eleitoral intercalar dos EUA em 2022”, diz o relatório do Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional (ODNI).

Um alto funcionário da inteligência dos EUA disse em comunicado à CNN na quarta-feira, 13, que “a comunidade de inteligência não pode descartar que a China usaria o TikTok para tentar influenciar as eleições de 2024 nos EUA, mas o IC [Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos] não tem nenhuma indicação de que [a China] pretenda fazê-lo. ”

As autoridades de segurança nacional dos EUA estão se preparando para uma eleição divisiva em 2024, nas quais vários adversários estrangeiros, da China à Rússia e ao Irã, poderão tentar usar plataformas de redes sociais para interferir ou influenciar a votação.



As plataformas de redes sociais, incluindo o Facebook e o Twitter, têm estado na mira dos legisladores dos EUA durante o tratamento das campanhas de desinformação estrangeiras que surgem nas suas plataformas. Mas o TikTok está em foco no Capitólio esta semana.

O governo chinês nega frequentemente as alegações dos EUA de influência eleitoral. “Sempre aderimos ao princípio de não interferência nos assuntos internos de outros países”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da China. “As eleições gerais dos EUA são assuntos internos dos EUA e quem se torna o próximo presidente depende do povo americano.”

O líder chinês Xi Jinping disse ao presidente dos EUA, Joe Biden, que a China não interferiria nas eleições presidenciais dos EUA de 2024, quando as duas autoridades se encontraram em novembro.