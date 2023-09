Motorista é flagrado transportando touro chifrudo no passageiro

A polícia de Nebraska, nos Estados Unidos, recebeu uma denúncia de que um homem dirigia com uma “vaca” no banco do passageiro de seu carro. Ao chegarem ao local, os agentes descobriram que o animal em questão se tratava de um touro Watusi, caracterizado pelo tamanho significativo dos chifres.

“Os policiais receberam uma ligação referindo-se a um carro entrando na cidade que continha uma vaca”, disse o capitão Chad Reiman ao News Channel North-East Nebraska. “Eles pensaram que seria um bezerro, algo pequeno ou algo que realmente caberia dentro do veículo.”

O touro da raça Watusi é conhecido pelos seus chifres grandes e pode pesar até 730 kg. O motorista, identificado como Lee Meyer, disse aos policiais que o nome do animal era Howdy Doody.

Para conseguir acomodar o touro no carro, o motorista teve que arrancar o teto que cobria o banco do passageiro.