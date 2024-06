Urnas começam a fechar nas eleições presidenciais do México | A TARDE

Os centros de votação para eleger o novo presidente do México e mais de 20.000 cargos federais e locais começaram a fechar na tarde deste domingo, 2, em um distrito do sudeste do país, e em localidades fronteiriças com os Estados Unidos.

Conforme estabelece a lei eleitoral, o estado de Quintana Roo (sudeste) e as áreas fronteiriças de Coahuila, Nuevo León (norte) e Tamaulipas (nordeste) são as primeiras a concluir a votação, às 20h de Brasília.

O México tem três fusos horários, assim, as urnas da capital Cidade do México e de outros 20 estados serão fechadas uma hora depois, e às 22h (em Brasília) nos distritos do Pacífico Norte. Apenas depois disso será permitida a divulgação das pesquisas de boca de urna para a eleição presidencial.

