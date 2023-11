Estratégia vitoriosa | A TARDE

O tempo distingue ciência e medicina porque enquanto é preciso testar com cautela, pelo método indutivo, todo e qualquer remédio, os profissionais de saúde correm para salvar seus pacientes sem demora, pois a morte espreita.

Agora, os cientistas e os médicos vivem momento alegrador da simultaneidade, com a aprovação da vacina de dose única para a Chikungunya pela rigorosa agência reguladora dos Estados Unidos, a FDA.

É a comemoração do acesso tão sonhado à cura, depois de décadas no enfrentamento da picada do Aedes aegypti, o mesmo mosquito da asa adornada com pintinhas brancas, e seu parceiro de mazelas, o albopictus.

A denominação, nem sempre fácil de pronunciar, significa em swahili (suaíli), “aqueles que se dobram”, em referência à posição corpórea típica dos contaminados, na língua falada pelo povo banto.

O idioma doador do sentido da moléstia tem forte influência na formação multicultural brasileira, calculando-se 50 milhões de falantes no mundo, inclusive na Tanzânia, África, onde foi comprovado o mal pela primeira vez.

O imunizante é um tento de bela feitura lavrado por farmacêutica austríaca, em tabela com o Instituto Butantan, do Brasil, tendo avaliação prevista no país para os primeiros meses do Ano Novo. Os brasileiros terão direito a arrecadar com as vendas do imunizante, além de desenvolver e fabricar o medicamento recomendado para pessoas acima de 18 anos.

Como é impossível a tática dedutiva, pois teria de ser testada nas multidões em geral, a escolha pela indução permite alta probabilidade de êxito, seguindo estratégias vitoriosas, como a verificada no controle da Covid-19.

Foram 750 testados em áreas onde a doença vem produzindo sofrimento, incluindo Salvador, mas também Fortaleza, Belo Horizonte, Recife, Boa Vista, Campo Grande e Manaus.

O acerto alcança 98,9%, patamar suficiente para formar confiabilidade, sem temer errar, a partir da geração de anticorpos capazes de deter o vírus, em contexto de alento devido ao clamor por uma terapêutica bem-sucedida.