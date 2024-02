Folia de doações | A TARDE

“A alegria do Carnaval tá no nosso sangue” é o slogan da campanha a ser lançada hoje pela Fundação Hemoba, dando sequência a sua luta incessante a fim de manter os estoques em condições de atendimento para os pacientes.

O cálculo diuturno implica no controle de carga, ou seja, a capacidade de armazenamento da substância fluida precisa ser compatível com a demanda, mas nesta época, a expectativa é a de mais pessoas precisando de transfusão.

O começo da disseminação do apelo vem na hora oportuna, às vésperas da tomada das avenidas pelas multidões, e três dias antes da festa da divindade Iemanjá, no “Rio Vermelho” – lembrando coloração sanguínea aproximada.

O lançamento terá como convidadas especiais as 12 candidatas aos títulos de rainha e princesas da folia, inspirando o aumento da potência de viver, finalidade do trabalho desenvolvido pelos médicos chamados “hematologistas”.

O encontro terá também sua porção divertida com a presença do Rei Momo Alan Cerqueira e os guardiões Aderbal Rodrigues e Deivison Andrade, eleitos em parceria com a Federação de Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia.

Toda esta reunião de figuras reverenciadas no período de maior participação popular traduz um grande reforço para persuadir a esticarem os braços aquelas e aqueles ainda hesitantes, considerando não haver riscos no ato solidário.

Quem doa hoje pode precisar amanhã, ou se já teve oportunidade de agradecer, tem como repetir o altaneiro gesto em unidades móveis de coleta, conforme endereços anunciados, bastando acessar o www.hemoba.ba.gov.br.

Hospitais do Subúrbio, Ana Nery, Roberto Santos e Santo Antônio, criado por Santa Dulce dos Pobres, em Roma, também têm os horários já definidos para a coleta a fim de reduzir a ansiedade no momento da prestação do socorro.

A decisão de dirigir-se a um destes estabelecimentos representa garantir para alguém – desconhecida ou desconhecido – o funcionamento do organismo graças ao transporte de oxigênio, nutrientes, hormônios e química imunizante.