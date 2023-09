Adolfo diz que ida de Werner à ALBA com deputados foi 'positiva'

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), Adolfo Menezes (PSD), conversou com a imprensa nesta quarta-feira, 20, durante a reunião entre os deputados estaduais com o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner.

Werner foi à ALBA, explicar aos deputados as ações da SSP para o enfrentamento à violência no estado.

"Positiva e produtiva. O secretário de Segurança Pública tem uma capacidade que eu já conhecia. Ele veio do setor de inteligência da Polícia Federal, é super capacitado. E ele não faz nada sozinho, é uma equipe, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da própria Polícia Federal, então são várias ações que até a gente desconhecia, então a importância da vinda dele aqui, à casa do povo, foi muito boa, até porque mostra o que está sendo investido, principalmente em tecnologia, as ações, os resultados, então tenho certeza que a maioria dos deputados, se não todos, vão se dar por satisfeitos, claro, que o secretário não veio aqui dizer que a violência acabou, não, mas mostrou que nós estamos no caminho certo, e cada dia, eu acredito, pelos dados que foram mostrados, pelas estatísticas, muitos dados já melhoraram, apesar que quando tem uma crise maior, como nós tivemos nesta semana, em Valéria, acaba tendo a sensação que piorou a questão da violência", avaliou o presidente.

A TARDE

Segundo Adolfo, o combate à criminalidade na Bahia "não é fácil", pois ela está "em todo canto" do Brasil.



"Não é fácil. Nós sabemos que a droga está em tudo quanto é canto do nosso país, dos maiores aos menores, do poder do tráfico, do poder das milícias. Hoje, pela manhã mesmo, um jornal nacional mostrando o estado paralelo que já existe no Rio de Janeiro e em outros estados, mas eu queria parabenizar, como tenho feito, a toda equipe de segurança da Bahia e ao governador, que tem dado todas as condições, claro, ao secretário que dirige as forças de segurança para que cada dia a gente melhore a nossa situação", pontuou o deputado.