Após derrubada de veto, Magalhães parte para cima de Geraldo Junior

Enquanto os agentes de combate de endemias e os agentes comunitários de saúde comemoravam a derrubada do veto do prefeito Bruno Reis (União Brasil) na sessão ordinária desta terça-feira, 9, sobre o reajuste dos salários da categoria anunciado pelo presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Junior (MDB), o líder do governo na casa, o vereador Paulo Magalhães Junior (União Brasil), partiu ensandecido querendo tirar satisfações com o chefe do Legislativo soteropolitano.

null Reprodução | Youtube | TVCAM

O edil foi contido por colegas de bancada e por outros vereadores e assessores que se encontravam presentes no plenário da Casa de Leis. A Polícia Legislativa também precisou intervir para evitar que a confusão ficasse ainda maior.

Por causa disso, em função da integridade física dos vereadores e da Câmara, Geraldo Junior declarou encerrada a sessão e saiu da Câmara para conversar com os servidores que se encontravam do lado de fora da Casa comemorando o reajuste salarial.