Em reunião no MEC, vereador pede IFBA na periferia da capital

Em agendas na capital federal, o vereador de Salvador Luiz Carlos Suíca (PT) esteve no Ministério da Educação onde reivindicou instalação de Institutos Federais (IFBA) para bairros periféricos em Salvador e cobrou a continuidade dos debates para a implantação da Universidade Federal da Chapada Diamantina. Acompanhado do deputado federal Valmir Assunção (PT-BA), Suíca esteve em diferentes setores do MEC nesta quarta-feira, 26, em Brasília. Antes, o edil debateu educação para a Bahia com o senador Jaques Wagner (PT-BA), de onde surgiu o debate sobre novas unidades de ensino superior em diferentes regiões em pleno desenvolvimento socioeconômico.

“O que sempre venho fazer em Brasília é debater Salvador. Temos projetos importantes para levar institutos federais de formação técnica para bairros da capital, como Cajazeiras, Cabula e Pernambués, além de universidades para Itamaraju e Teixeira de Freitas e, claro, tentar destravar a implantação da Universidade Federal da Chapada Diamantina. Essa última pauta, inclusive, tem sido debatida na região devido ao turismo e à agricultura familiar, setores que crescem na Bahia”, salienta Suíca ao lado do diretor de Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Marcelo Bregagnoli.

Suíca também abriu diálogo com Helena Sampaio, atual secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC. Lá, o vereador petista reforçou junto com Valmir e o ex-prefeito de Senhor do Bonfim, Carlos Brasileiro, a possibilidade de implantação de um curso de Medicina. “A ampliação do ensino superior é importante em todo o estado baiano, e apenas nos governos do PT isso aconteceu. Precisamos reforçar essa demanda para oferecer oportunidade para o povo preto de favela em Salvador e em outros municípios da Bahia. Um campus da UFBA na Chapada Diamantina, por exemplo, é um entrave que precisa ser resolvido”, completa.