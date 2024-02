Encontro do PT em Barreiras traz discussão sobre eleições no Oeste | A TARDE

O Encontro Territorial do PT para discutir as eleições na Bacia do Rio Grande aconteceu em Barreiras neste sábado, 27.



Estiveram presentes representantes de 14 dos 15 municípios que fazem parte do território localizado no Oeste baiano. Entre os participantes, estavam o vice-presidente do PT Bahia, Gutierres Barbosa; o pré-candidato do PT em Barreiras, o ex-deputado federal Tito; os deputados estaduais Neusa Cadore e Robinson Almeida; e o chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Afonso Florence.

O objetivo foi alinhar estratégias, como a criação do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do Território, para fortalecer as pré-candidaturas de prefeitos e vereadores das cidades do território nas eleições, que acontecem em outubro.

Na reunião, os diretórios municipais informaram a quantidade de candidaturas próprias que possuem, o número de candidatos a vereador, quais as forças com as quais o partido dialoga em cada cidade e o cenário da Federação PT, PCdoB e PV.

“Vamos fazer, pelo menos, um vereador ou vereadora em cada município, mas acredito que vamos ultrapassar isso pelo processo de organização pelo qual estamos passando”, disse a presidente do PT de Barreiras, professora Nilza Martins.