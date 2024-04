Gleisi Hoffmann participa de ato no Pelourinho neste sábado | A TARDE

Um ato com alguns dos quadros mais importantes do diretório regional do PT, como o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o senador Jaques Wagner (PT-BA), às 15h deste sábado, 20, no Pelourinho, contará com a presença da presidente nacional da legenda, Gleisi Hoffmann.



A manifestação em Salvador faz parte do Dia Nacional de Mobilização e contará também com as participações de movimentos sociais e outros partidos de esquerda.

"Mobilizando toda a sociedade civil a favor da democracia e contra todos os golpes no Brasil, relembrando os 60 anos do golpe militar no Brasil e contra os golpes tentados pela turma de Bolsonaro", afirmou o presidente do PT Bahia, Éden Valadares.