Operações da Transalvador começam a ser montadas nesta semana | A TARDE

O Superintendente da Transalvador, Décio Martins, ressaltou na manhã desta terça-feira, 30, que a logística para as festas de verão e o Carnaval 2024 já estão prontas e ainda nesta semana a operação começará a ser estruturada.

“A partir de quinta de noite já há alteração. Na sexta pela manhã nós começamos com principais pontos, na curva da paciência, nas imediações do McDonald 's, também já com alteração”, detalhou.

As organizações inciarão já para a festa de Iemanjá, que acontece no dia 2 de fevereiro, no Rio Vermelho, dando “star” nas festividades de fevereiro.

“A operação já está pronta, todas as barreiras já estão sendo montadas e sexta logo pela manhã cedinho já estaremos aqui [no Rio Vermelho] com toda a nossa equipe para podermos fazer um 2 de fevereiro com todo sucesso”, disse.

Sobre as medidas gerais para o período, Décio afirmou que a Transalvador vem procurando se aprimorar a cada ano, “mas tem sido exitosa ao longo dos anos”. Além disso, o superintendente reforçou a ação das “Blitz”.

“Bliz funciona de domingo a domingo, todos os dias em alguns pontos da cidade, não necessariamente aqui no Rio Vermelho. Nos pré-estabelecemos um calendário, mas não tenha dúvida, em todos os festejos e todos os dias nós teremos a blitz do respeite a vida”, concluiu.