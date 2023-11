Prefeito avalia segurança no Pelourinho: "Tem demonstrado resultado" | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), avaliou a situação do Pelourinho após intervenção municipal na segurança. Segundo o gestor da capital baiana, apesar da garantia do setor ser do Estado, a prefeitura "vem acrescentando com medidas para reduzir os reflexos da criminalidade".

“O que nós fizemos no centro histórico foi dobrar a nossa operação de todas as áreas da prefeitura. Botamos a equipe de manutenção permanente, dobramos efetivos da limpeza pública, dobramos efetivos da Secretaria de Ordem Pública para garantir a boa utilização do espaço público, dobramos a operação das equipes de abordagem, ficam ali na área social convencendo as pessoas em situação de rua a aceitar acolhimento e dobramos também nosso efetivo da guarda municipal, com equipamentos e com os guardas, além do monitoramento eletrônico”, detalhou, em conversa com no A TARDE Cast, na última segunda-feira, 6.

De acordo com o prefeito, as ações já têm demonstrado resultado. “Essa presença da prefeitura já impactou os números. Já houve uma redução de 72% das ocorrências”, adiantou.

Bruno Reis também ressaltou o motivo da prefeitura não realizar mais medidas contra a violência na capital baiana.

“A gente sabe que o tráfico de drogas, enfrentamento das facções, proteger as barreiras para proibir as entradas de armas, de drogas, isso é responsabilidade do Estado. Não há como a prefeitura, com a guarda municipal, ter atribuições para garantir os funcionamentos dos equipamentos públicos, atribuição de garantir a preservação dos espaços públicos e de dar segurança para as pessoas. A gente não tem inteligência, a gente não faz escuta telefônica, a gente não utiliza mecanismos para apurar, para desenhar crimes dessa magnitude, não há como a prefeitura assumir mais atribuições no centro histórico, nós não assumimos isso”, esclareceu.

