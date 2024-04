"Trouxe para o lado que ele viria", diz Muniz sobre Meirelles | A TARDE

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS) e da Federação PSDB/Cidadania, vereador Carlos Muniz, tem sido apontado nos bastidores como o principal articulador da demanda do Solidariedade para a sigla tucana.

A sinalização aconteceu em virtude da saída do ex-presidente do Solidariedade municipal da legenda, na última quinta-feira, 1º, que anunciou filiação ao PSDB. A mudança teve o aval de Muniz e do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Segundo o chefe do Legislativo, a movimentação surgiu após a insatisfação de Meirelles com o ninho do Solidariedade e o desejo do ex-parlamentar em integrar a base governista municipal, o qual havia rompido em 2022.

“Eu fui procurado por um amigo que é Adriano Meirelles, que [me] disse que estava em uma situação muito difícil, onde estava. Eu peguei um amigo e trouxe para o lado que ele viria. Não fiz nada demais. Não quero fazer nada para os candidatos do lado governador Jerônimo Rodrigues e venha para o lado de Bruno Reis”, afirmou o parlamentar ao Portal A TARDE.

E acrescentou: “Quando você é procurado por amigos, você tenta resolver o problema do amigo”.

Questionado se tem sido procurado por outros pretensos candidatos à vereança da capital baiana, o tucano nega e garante que as articulações para o pleito municipal das siglas que compõem a aliança com o chefe do Palácio Thomé de Souza estão quase traçadas.

“Não. Eu acho que a gente já tem mais ou menos 95% dos partidos definidos hoje e falta muito pouco para a gente definir que é até o dia 6. Então, é ter paciência e cada um mexer com esse quebra-cabeça que não é fácil”, assegurou Muniz.

E complementou: “Pode ter certeza que até o dia 6 estaremos todos tranquilos e o que passou, passou, eles vão passar uma borracha nas pessoas que ele acha que erram e nós aqui a mesma coisa”.