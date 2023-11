UPB e Alba buscam reforçar operação carro-pipa na Bahia | A TARDE

O presidente da União dos Municípios da Bahia, prefeito de Belo Campo, Quinho (PSD), recorreu a Assembleia Legislativa (Alba) para tratar sobre o avanço da seca no estado. O órgão já contabilizou 58 municípios em situação de emergência, decretado no Sistema Nacional de Defesa Civil.

Após reunião com o presidente da Casa Legislativa, Adolfo Menezes (PSD), o presidente da UPB cobrou que União o repasse de recurso para assegurar a operação de carros-pipa nas cidades baianas.

“Os municípios já estão em crise financeira grave e não dispõem de recursos para arcar sozinhos com a contratação dos carros-pipa. Esperamos que a União libere recurso para garantir a continuidade do serviço o quanto antes e assim apoiar as famílias que necessitam de água”, declarou o presidente da UPB.

O prefeito Quinho reforçou ainda que a entidade municipalista atuará junto à Bancada Federal da Bahia para defender mais recursos no Orçamento da União destinados a ação nos municípios.

Já o presidente da Alba ressaltou que os prefeitos têm relatado à Assembleia Legislativa um desgaste muito grande com a situação.

“É notório que os municípios perderam recursos e não há como assumir a contratação desse serviço. Precisamos de uma ação suprapartidária para socorrer a população. Já conversei com alguns deputados federais e a UPB tem força para defender a ampliação dessas ações feitas pelo Exército”, afirmou Adolfo Menezes.

Na próxima semana, o presidente da UPB estará em Brasília, quando discutirá a situação com os deputados e senadores baianos, além de protocolar ofício no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e Ministério da Defesa para a ampliação da operação de distribuição de água realizada nas regiões do semiárido baiano.