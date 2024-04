Bancada ruralista quer Bolsa Família para safristas sob regime CLT | A TARDE

A Frente Parlamentar do Agro (FPA) quer aprovar este ano um Projeto de Lei (PL) que possibilita que trabalhadores rurais temporários, os chamados safristas, não percam o benefício do Bolsa Família ao aceitarem um trabalho com carteira assinada.



Para justificar a matéria, a bancada ruralista alega que os safristas só tem aceitado trabalhar sem assinar a carteira, o que é ilegal.

“O campo tem uma questão particular, que é uma oferta de empregos temporários maior que nos centros urbanos. É uma característica das atividades, porque dependem da presença da chuva ou da falta dela, a depender do que é plantado”, afirmou o autor da proposta, o deputado federal Zé Vitor (PL-MG), em entrevista ao site G1.