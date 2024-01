Lula promete atenção especial à política para idosos do Brasil | A TARDE

Durante discurso em Salvador, no início da tarde desta quinta-feira, 18, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu criar estratégias para o cuidado com os idosos. A declaração foi realizada durante evento de assinatura do acordo para implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial, na sede do Senai Cimatec, na capital baiana.

“Essa é uma coisa que nós vamos criar, um pouco de trabalho, para pensar direitinho, porque o Brasil está ficando um país velho, está tendo uma população velha, e nem todo mundo tem a felicidade de ser um velho forte como eu, como e Otto [Alencar], como [Jaques] Wagner”, brincou.

Lula detalhou que está preocupado com a situação atual e que pretende apresentar um projeto focado na atenção aos mais velhos.

“Às pessoas que ficam velhas e que não tem quem cuide delas. Esse é um problema que vai se apresentar, então nós vamos ter que cuidar”, disse.

A promessa sobre oferecer o serviço de cuidado a idosos tem sido debatida pelo presidente desde a época da campanha em 2022. Na ocasião, Lula falou sobre a necessidade da ampliação dos serviços de cuidadores e que ainda era preciso adaptar os serviços de saúde para atender as pessoas idosas em suas especificidades, entre outros pontos.