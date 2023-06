Presidente da Câmara diz que conversa com Lula foi 'amistosa'

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) disse ter tido uma conversa amistosa com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira,6. Segundo ele, a a Casa agora espera um posicionamento do governo em relação à articulação com o Congresso e à agenda legislativa.

"Nós temos dado toda a contribuição para que seu governo tenha a oportunidade de formar a sua base. E essa atribuição não é do presidente da Câmara, é do líder do governo, dos ministros da articulações políticas, da Casa Civil. Achamos que isso pode se desenrolar, e a Câmara está esperando que o governo se posicione. Temos matérias muito importantes para decidir até o final do semestre ".

Pela manhã, Lula e Lira tomaram café da manhã juntos no Palácio da Alvorada, após uma semana de crise na articulação política do governo. Na conversa, Lula sinalizou que irá atuar de forma mais efetiva na articulação. O presidente da Câmara afirmou que a conversa foi solicitada por Lula no domingo à noite. Ele classificou o diálogo como "amistoso e institucional" e disse que Lula é uma pessoa "agradável no trato, bom de conversa e de relacionamento".

Além de Lira, marcaram presença no evento do Esfera os governadores do Rio, Cláudio Castro, e de São Paulo, Tarcísio de Freitas; o senador e ex-ministro da Casa Civil Ciro Nogueira (PP-PI); e o secretário de Governo de São Paulo e presidente do PSD, Gilberto Kassab.