Novo investe em pré-candidaturas de mulheres para prefeituras na Bahia | A TARDE

O NOVO está investindo em pré-candidaturas femininas para prefeituras da Bahia. Três exemplos são as pré-candidaturas de Onilde Carvalho para Paulo Afonso, Marta Santos em Eunápolis e Vanessa Gedeon em Ilhéus.

O presidente do NOVO na Bahia, André Quadros destacou a importância da iniciativa. "O partido acredita que a política é feita por cidadãos. Indiferentemente, seja homem ou mulher. Acreditamos também que as mulheres precisam ocupar os espaços delas. O NOVO aposta muito nas mulheres. Aqui na Bahia a gente está lançando três pré-candidatas à prefeita em cidades importantes", disse.

Quadros mencionou os esforços do partido para capacitar suas pré-candidatas. "Nós oferecemos cursos de política públicas para mulheres no nosso Instituto Libertas. Não só para mulheres, mas para todos pode fazer os cursos, mas tem alguns que são específicos para as mulheres, que trazem todo um aparato diferente da abordagem. Temos também o projeto Embaixadoras do NOVO, que são mulheres de destaque, tanto regional quanto a nível nacional, que difundem os ideais do NOVO na comunidade feminina. Na verdade temos embaixadores tanto homens quanto mulheres, mas existe uma diferenciação justamente no enfoque, na forma, na abordagem. Então temos embaixadoras", pontuou.

Onilde de Carvalho, pré-candidata à Prefeitura de Paulo Afonso, ressaltou a importância da participação feminina na política.

"A presença de mulheres na política é fundamental para garantir a diversidade, o equilíbrio, a eficácia democrática e também para assegurar que políticas públicas atendam às necessidades específicas das mulheres. Na realidade, a representatividade feminina, especialmente aqui no Brasil, ainda é muito desafiadora. Muitas mulheres são vistas apenas pelas velhas raposas como cota. E o que fazer para mudar isso? No Partido Novo, eu senti uma transparência muito grande e o compromisso para o nossi protagonismo em uma nova política", avaliou.

Onde Carvalho ainda destacou algumas das pautas que considera essenciais. "Eu acredito que temas importantes como maternidade, planejamento familiar, vagas em creches com qualidade, educação com eficiência, saúde, e combate à violência contra a mulher são pautas necessariamente definidas por mulheres na política. E assim eu tenho orgulho em fazer parte dessa nova geração de mulheres", pontuou.

