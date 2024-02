Vereador de Salvador cita questões cruciais a serem resolvidas em 2024 | A TARDE

O Plenário Cosme de Farias da Câmara Municipal de Salvador reabriu, na manhã desta sexta-feira, 2, e os trabalhos legislativos voltaram com tudo. Durante a sessão de retomada, o vereador Randerson Leal (PDT) aproveitou para reiterou seu compromisso com a Casa e citou questões que considera cruciais, como o mercado informal, a defesa do consumidor e a promoção do esporte em comunidades carentes.

Randerson, que assumiu o lugar de Henrique Carballal no ano passado, expressou suas expectativas, destacando a determinação em buscar soluções. “O ano de 2023 foi marcado por grandes conquistas, como os debates sobre o passe livre estudantil e a aprovação do projeto que solicita ao Executivo Municipal a alimentação para os ambulantes cadastrados no Carnaval de Salvador, proporcionando melhores condições de trabalho”, afirmou.

O vereador também destacou a sua atuação em comunidades carentes, como Cajazeiras, Águas Claras e Subúrbio Ferroviário, ressaltando a abrangência dos esforços voltados à transformação social.

Com entusiasmo e gratidão, o edil expressou sua confiança em um ano promissor: “Em 2024, estamos prontos para enfrentar os desafios, tanto no Legislativo quanto nas comunidades. Quem me acompanha sabe que gosto de estar próximo da comunidade, ouvindo, dialogando e compreendendo as verdadeiras necessidades dos moradores. Neste ano, continuarei ouvindo e caminhando aos sábados e domingos nas comunidades carentes que precisam de atenção especial por parte do Legislativo e do Executivo. Estamos prontos para trabalhar e contribuir para a construção de um futuro mais justo e inclusivo para todos os cidadãos de Salvador”.