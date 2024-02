Elinaldo Araújo discute valorização dos professores | A TARDE

O prefeito Elinaldo Araújo, acompanhado dos titulares das pastas da Educação, Neurilene Martins, e da Administração, André Anilton, se reuniu com a mesa diretora do Sindicato dos Professores e Professoras da Rede Pública Municipal de Camaçari (Sispec), ocasião em que anunciou importantes medidas relativas à valorização da categoria. O pagamento do piso salarial atualizado do magistério, já neste mês de janeiro, e a atualização dos valores dos auxílios transporte e alimentação estão entre os informes feitos pelo gestor municipal durante encontro realizado quinta-feira (18/1), na sala de reunião da Secretaria de Governo (Segov).

O chefe do Executivo recepcionou a presidente do Sispec, a professora Sara Santiago, e os demais componentes da diretoria do órgão representativo, oportunidade em que ressaltou a importância do diálogo com a classe. “Com esse conjunto de medidas, cumprimos pautas que vínhamos discutindo no ano passado. Também avançamos nas discussões sobre a atualização da tabela de vencimento do magistério, pois pactuamos o compromisso de realizar o estudo de viabilidade econômica e jurídica dessa reivindicação”, afirmou.

A secretária Neurilene Martins fez uma avaliação positiva do encontro e das medidas anunciadas. “Essa é uma agenda prioritária para a Seduc, pois a valorização da carreira dos educadores está diretamente relacionada com metas e estratégias do PME [Plano Municipal de Educação]. Essas medidas estão relacionadas à valorização da carreira dos professores e perpassam pela garantia do pagamento do piso salarial para o magistério e o reajuste dos valores do transporte e alimentação. Esse é um movimento que, como todas as demais ações concebidas e implementadas, no cotidiano na pasta, também gera repercussões positivas na oferta do ensino em sala de aula, através do constante aperfeiçoamento dos processos de ensino-aprendizagem”, declarou.

Para a presidente do Sispec, Sara Santiago, o atendimento às reivindicações supracitadas, bem como a sinalização da continuidade do diálogo, sobre os demais anseios da categoria, são passos importantes. “Foi a primeira mesa de 2024, onde consolidamos alguns acordos que foram feitos no ano passado. Vamos seguir lutando pela reestruturação da nossa tabela de vencimentos, para que o cumprimento do piso não impacte apenas naqueles que recebiam abaixo do valor atualizado. Foi importante o prefeito ter se comprometido em discutirmos sobre a viabilidade da aplicação do piso na carreira e já temos uma reunião marcada, em fevereiro, para discutir essa pauta”, revelou.