Estado garante investimentos para o Centro Industrial de LEM

Após reunião com o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Luís Eduardo Magalhães, na manhã desta quinta-feira, 8, o secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia (SDE), Ângelo Almeida garantiu investimentos para o Centro Industrial do Cerrado, o que vai representar desenvolvimento para a região.

"Em conversa com o secretário Ângelo Almeida, ele nos garantiu que já foi realizada a licitação para asfaltamento e drenagem de todo o Centro Industrial, na importância de R$ 7 milhões e parte da pavimentação será com recursos do Fundedic. Informou também que irá intensificar a regularização das empresas no município, o que vai refletir na geração de emprego e renda para a nossa cidade", contou o secretário de LEM, Gilson Sena.

Entre os investimentos, a renovação do Termo de Cooperação Técnica com o Governo do Estado, asfaltamento e a agilidade na regularização das empresas que estão aguardando documentação para concessão de área no Centro Industrial. Atualmente, o Centro Industrial abriga 71 empresas e gera mais de 2.500 empregos diretos.

Ainda de acordo com o secretário, a atração desses investimentos é resultado de contínuo diálogo entre a gestão municipal e o governo do estado. "Todos esses avanços só são possíveis graças ao diálogo constante do município com o governo do estado, sempre buscando o bem comum", finalizou.

Para o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá, parte da produção do município deve ser beneficiada no município. “Um dos nossos focos para o crescimento de Luís Eduardo Magalhães é a atração de indústrias para o município. Somos o maior exportador de comodities do Estado, mas queremos que parte dela seja beneficiada aqui e nos garanta mais vagas de empregos. Estes investimentos no Centro Industrial do Cerrado, garantido pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ângelo Almeida, serão de grande importância”, disse Junior Marabá.