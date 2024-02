Jornada Pedagógica de S.Francisco do Conde discute Educação Inclusiva | A TARDE

A Jornada Pedagógica 2024 em São Francisco do Conde, cidade na Região Metropolitana de Salvador, reuniu nesta segunda-feira, 19, e terça-feira, 20, os profissionais da área para discutir sobre Educação Inclusiva.

O evento teve tema "Os desafios e as possibilidades para construção de uma escola socialmente justa: uma escola inclusiva, plural e democrática em que todos sejam incluídos nos processos de aprendizagem, respeitando as singularidades, os tempos e os espaços de cada um”.

No primeiro dia da Jornada, foram realizadas no auditório da Secretaria de Educação (Seduc), palestras com as temáticas “Práticas pedagógicas para estudantes com autismo”, “A importância da leitura e da contação de história para o processo de aprendizagem”, “Adaptações curriculares e avaliação na inclusão metodologias ativas”. Além dos palestrantes, o evento reuniu gestores escolares, coordenadores, professores e psicopedagogos.

Já no segundo dia, nesta terça, a programação contou com apresentações do grupo cultural Lindroamor Axé, no Hotel Fiesta, em Salvador. Durante o encontro, também foram realizadas palestras com a professora Vina Queiroz, que abordou a temática “Desenvolvendo relações positivas no ambiente de trabalho". Em seguida, a professora Vera Cappellini ministrou a palestra “Desafios e possibilidades para o processo de inclusão escolar".