Mulher que surtou em mercado destrói posto de saúde em Simões Filho

A mulher que sofreu um surto psicótico e arremessou itens em um supermercado em Simões Filho sofreu um novo episódio nesta terça-feira, 20, e destruiu um posto de saúde na cidade. Um vídeo registrado por testemunhas mostra o momento em que ela é contida por populares, que tentam amarrá-la com uma corda.

Na tarde desta segunda-feira, 19, a mulher moradora de Palmares sofreu um surto e quebrou uma televisão do açougue, quebrou litros de leite, destruiu prateleiras e arremessou várias mercadorias.

A mulher foi contida por seguranças da unidade. Ao Portal A TARDE, a Polícia Militar afirmou que agentes da 22ª CIPM foram acionados com a informação de que uma mulher estava destruindo itens em um supermercado, na Rua Washington Luiz, em Simões Filho.

No local, a guarnição constatou o fato de que havia uma mulher em surto psicótico. Ela foi contida por seguranças do estabelecimento e os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após o atendimento, os militares realizaram o acompanhamento da ambulância até o hospital municipal de Simões Filho, onde a mulher foi medicada.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Simões Filho e com o supermercado Rede Mix e vai atualizar a nota quando obtiver retorno. Confira os vídeos dos ataques no supermercado e no posto.

Veja os vídeos:

null Matheus Calmon

